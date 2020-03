Idosos sÃ£o feitos refÃ©ns e tÃªm casa roubada por assaltantes

Um casal de idosos foi feito refém dentro de sua fazenda por três assaltantes armados que roubaram diversos objetos da residência. O crime ocorreu na tarde do último domingo (15) em Dourados.

Segundo informações do site “Dourados Agora”, os bandidos entraram na residência pela janela da sala e anunciaram o assalto usando armas de fogo e mandando que todos ficassem quietos.

As vítimas foram amarradas em um quarto da residência e então levaram diversos objetos da casa, como TV, jóias e dinheiro. Os criminosos ainda levaram o carro da família para auxiliar na fuga.

O site afirma que o veículo foi recuperado ainda no mesmo dia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi encontrado danificado e abandonado na BR-463.

Um homem, encontrado próximo ao local do veículo, confessou ter aprticipado do crime. Ele foi preso em flagrante. Todos dos os objetos recuperados foram entregues para as vítimas, menos a televisão que passará por perícia papiloscópica.

