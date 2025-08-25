Idosos são socorridos após serem espancados em rua de Água Clara

Três idosos foram brutalmente espancados na praça da Av. Júlio Maia, em Água Clara, durante a manhã desta segunda-feira (25).
Conforme as informações policias, divulgadas pelo Portal Água Clara, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado para atender o caso.
Dois dos homens estavam conscientes e orientados, apesar dos ferimentos. No entanto, outro idoso foi socorrido em estado grave pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Pelo local foram encontrados vários rastros de sangue. Os fatos estão sendo apurados pelas autoridades policiais.
