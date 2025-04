iDroga: Trio é preso após "entregador" ser abordado transportando droga na Capital

A polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), prendeu na última sexta-feira (25) três indivíduos suspeitos de tráficos de droga em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, as equipes do Garras foram até o Bairro Jardim Tijuca após receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região, e realizaram monitoramento no local para confirmar as informações.

Durante a ação, os policiais abordaram A.P.G.R., de 33 anos, que chegava no endereço com uma motocicleta e carregando uma bolsa de entregador, que continha diversas porções de maconha, embaladas de forma típica para a venda e em quantidade incompatível com o consumo pessoal.

Já no interior da residência, os policiais flagraram G.D.A.F., de 23 anos, e R.L.S., de 21 anos, fracionando uma quantidade maior da droga, além de estarem acondicionando e preparando a maconha para venda.

No local, os policiais encontraram facas, martelos, marretas, balanças e plástico filme, todos com vestígios da droga, confirmando que os materiais eram usados para o preparo e divisão do entorpecente.

Os policiais também apreenderam celulares, a motocicleta utilizada nas entregas e 6,124 quilos de maconha. Também foi constando que G.D.A.F. possuía um mandado de prisão em aberto.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também