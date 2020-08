Imagem forte - Homem mata namorado de ex-mulher a facadas

Da redação, com informações da mídia local

Um homem que não teve a identidade divulgada foi morto com golpes de faca, na segunda-feira (24), enquanto dormia na casa da namorada, identificada como Fátima, em Itamarati – Manaus.

De acordo com informações da mídia local, o ex-namorado de Fátima é o principal suspeito do crime. O autor é conhecido como “Toninho” e teria invadido a residência da ex-esposa e desferido 17 golpes de faca no atual namorado de Fátima.

Fátima teria acordado e se deparado com a cena do crime e o namorado já sem vida. A motivação do assassinato seria que “Toninho” não aceitava a separação. Ele está foragido.





