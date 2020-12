Imagem forte: mulher morta a tiros pelo ex-marido na fronteira

Claudelina Chaparro, de 28 anos, foi morta a tiros na noite desta terça-feira (8) dentro da casa dela, em Capitan Bado cidade paraguaia que fica ao lado de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. O principal suspeito do crime é o ex marido dela.

Segundo o site Ponta Porã News, o homem não aceitava a separação e na noite desta terça (8) ele teria ido até a casa da ex companheira, os dois acabaram discutindo, momento em que o ex-marido sacou um revólver e efetuou os disparos.

A Polícia Nacional do Paraguai e policiais brasileiros foram mobilizadas na tentativa de prender o assassino que não teve o nome divulgado, ele pode ter fugido para o Mato Grosso do Sul.

