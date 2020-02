Imagens Fortes - Briga de família deixa dois mortos e um gravemente ferido

Uma suposta briga de família na manhã deste domingo (2) deixou uma pessoa morta e duas com lesões gravíssimas em Minga Guazú, no Paraguai, a menos de 40 quilômetros da fronteira com o Brasil. O suspeito da autoria do crime está desaparecido.

De acordo com informações da Rádio Positiva, veículo local, a motivação do crime teria sido uma suposta briga entre casais e parceiros. Carlos Eduardo Amaral Domínguez, supostamente atirou e matou sua mulher, Rosa Pereira Marecos, e a irmã dela, Sonia Pereira Marecos, 27 anos, e feriu gravemente o marido dela, Pablo Ramon Gimenez Gonzalez.

Segundo a rádio, os quatro envolvidos estavam reunidos na casa de Carlos, quando se desentenderam e começaram uma discussão que se aflorou. Carlos, que bebia bebida alcoólica, em certo ponto da briga sacou uma arma e cometeu o crime.

As autoridades foram acionadas e compareceram até o local do crime. Lá, encontraram as três vítimas no chão, Sonia, já estava sem vida e os outros dois foram encaminhados até uma unidade de saúde. Entretanto, Rosa não resistiu aos graves ferimentos.

Pablo também está em um hospital e com vida, porém, com graves ferimentos. O suposto autor do crime está desaparecido e está sendo procurado pela polícia local.

