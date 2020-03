Imagens fortes - Caseiro é encontrado enterrado em sítio

Raimundo Ferreira dos Santos, 46 anos, foi encontrado morto dois dias depois de ter desaparecido na região onde morava, em Manaquiri, Amazonas.

De acordo com informações da mídia local, familiares da vítima comunicaram o desaparecimento de Raimundo no sábado (28). Ele foi visto a última vez na noite de sexta-feira (27), acompanhando de dois homens desconhecidos em um bar.

As buscas iniciaram no sábado e, no domingo (29), o corpo foi encontrado em uma cova na área de mata do sítio onde trabalhava como caseiro. Raimundo apresentava um corte profundo no pescoço.

De acordo com informações dos familiares, Raimundo tinha recebido o salário do mês e pode ter sido vítima de latrocínio. A polícia não tem pistas para descobrir quem eram os dois homens que foram vistos com o caseiro.

