Imagens fortes - Em vídeo, homem baleado na cabeça arremessa sangue contra as pessoas

Sarah Chaves, com informações do CM7

Um homem não identificado, foi morto com um tiro na cabeça na noite de terça-feira (28), enquanto andava de bicicleta em frente a um hospital em Belém do Pará.

Segundo informações do site CM7, a vítima trafegava em via pública quando foi surpreendido por um indivíduo desconhecido que atirou contra sua cabeça.

No vídeo alguém que filmava dizia que o homem estava possuído: “Ele está manifestado”, afirmava. O comentário se dava porque o homem esfregava sua mão no sangue e arremessa contra as pessoas que ali permaneciam.

Mas mesmo após perder bastante sangue a vítima permaneceu viva por um longo período. Ele ainda recebeu atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

