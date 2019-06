Imagens fortes - Justiceiros decepam mão de ladrão

Priscilla Porangaba, com informações do MS em Foco

Dois corpos foram encontrados com marcas de tiros nesta noite em Pedro Juan Caballero. Segundo o site MS em Foco, uma das vítimas teve a mão decepada e, ao lado dos corpos, foi deixado um bilhete assinado pelo grupo "justiceiro da fronteira".



As vítimas fatais são Edson Escobar e Rodrigo Sanches Cano. Já Ángel Gaona, que teve a mão decepada e foi acertado de raspão por um tiro sobreviveu.



No recado deixado, há um aviso para assaltantes de caminhonetes da região. “Aviso geral. Não roubar mais na fronteira. Todos os ladrões de caminhonete estão avisados”, diz o texto.



Ainda conforme o site, uma terceira vítima foi baleada, mas sobreviveu. Ela foi levada para um hospital.



A Polícia Paraguaia investiga se o crime tem ligação com um sequestro que aconteceu horas antes no bairro Parque do Sul, na cidade. Três homens mascarados e armados teriam rendido quatro pessoas, entre elas, um adolescente de 17 anos.



Os primeiros relatos mostram que os criminosos estavam em um caminhão modelo Fortune. Depois de ferir o adolescente, eles levaram os outros à força.

