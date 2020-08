Imagens fortes: Membro do PCC é executado com vários tiros na cabeça

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) sendo executado friamente por rivais de outra facção. O homem ainda não identificado aparece sendo morto em uma área de mata.

Três homens aparecem na filmagem, um deles afirma que a vítima é membro do PCC. O homem estava sentado no chão com as mão amarradas. Quando os criminosos começaram a efetuar os disparos, a vítima tenta se esconder, tenta fugir do local, mas não consegue e acaba morrendo.

o vídeo encerra com um dos atiradores confirmando a morte dele: "Foi sal, foi sal viu?

Ainda não há informações do local onde acaonteceu a execução e nem a data que o vídeo foi gravado.

Deixe seu Comentário

Leia Também