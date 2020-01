Imagens fortes - Morador encontra gato morto mutilado na frente de casa

Sarah Chaves, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Um morador de Rio Brilhante, no interior do Estado, se deparou com uma cena um tanto incomum na manhã desta segunda-feira (20), ao encontrar dois gatos mortos, sem cabeça e com as patas da frente arrancadas e jogadas na frente de sua residência na rua Maria de Jesus Cerveira, região central do município.



O cabeleireiro de 26 anos que testemunhou a cena diz que sua vizinha reconheceu os animais como sendo dela. Eles afirmam que na região não há cachorro que pode ter atacado e matando os gatos. A principal suspeita é de maus-tratos.

A presidente da Associação de Proteção aos Animais de Rio Brilhante (AAMAR), Eliza Mara, informou que acompanhará o caso. “De acordo com os moradores não tem cachorros nas proximidades que poderia ter matado os gatos, então vamos investigar o que realmente aconteceu. Ataques de outros animais ou ainda maus-tratos humanos em mais esse caso”, concluiu Eliza.

Não foram encontrados marcas de sangue dos animais nas proximidades.

