Imagens fortes: Moradores encontram corpo dentro de porta-malas de carro

Sarah Chaves, com informações do CM7

Um homem identificado como André Freitas dos Santos, 23 anos, foi encontrado morto dentro de porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (1°), no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus

Conforme o CM7, os moradores acionaram a polícia que ao chegar no local encontrou o corpo da vítima com um corte profundo na região do pescoço, sobre o ferimento uma camisa estava enrolada, supostamente para conter o sangramento. André ainda estava com os braços e pés amarrados, além de apresentar várias escoriações pelo corpo, o que indica agressão física segundo a Polícia Técnico Científica.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde passará por procedimentos e posteriormente ficará a disposição dos familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando o caso

Deixe seu Comentário

Leia Também