Imagens fortes: População se revolta e espanca assassino de criança até a morte em Itabira

Preso suspeito de torturar matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, em Itabira, Pernambuco, Antônio Lopes Severo, foi retirado da viatura da polícia em frente à delegacia e espancado até a morte por populares na noite de ontem (18).

A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso disse que o casal, Antônio Lopes Severo e Giselda da Silva Andrade que cuidava da criança tem passagem pela polícia por envolvimento em crimes como tráfico de drogas e homicídio. Os dois tiveram a prisão convertida em preventiva, e com a morte do homem, apenas a companheira irá cumprir.

Your browser does not support HTML5 video.

Caso

Arthur Ramos estava sob os cuidados do casal desde dezembro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no último domingo (16), quando uma vizinha percebeu que a criança não havia se levantado da cama e decidiu entrar na casa. Ao encontrar o menino com marcas de cortes pelo corpo, acionou a Polícia Militar.



Arthur chegou a ser levado para um hospitalar da cidade, com lesões por diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também