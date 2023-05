Imagens fortes: Vídeo mostra motociclista partido ao meio após acidente

Sarah Chaves, com informações do BNews

Um acidente ocorrido terça-feira (2) deixou um motociclista com o corpo dilacerado ao ser partido ao meio no Km 336, da BR-420, estrada liga os municípios de Jaguaquara a Itaquara, no Vale do Jiquiriça, na Bahia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas motocicletas colidiram, Anderson Soares Brandão, de 37 anos que teve o corpo dividido, morreu, enquanto o condutor da outra motocicleta foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital de Jaguaquara. O outro envolvido ficou gravemente ferido

Os membros do motociclista que ficaram espalhados na estrada foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. Veja o vídeo.

Imagens fortes: Vídeo mostra motociclista partido ao meio após acidentehttps://t.co/wxlvuEvXuy pic.twitter.com/gvkUtXotnE — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 4, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também