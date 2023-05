Você conhece? IML de Cuiabá procura família de campo-grandense morto há 15 dias

O IML (Instituto Médico Legal) de Cuiabá, em Mato Grosso, está procurando por familiares ou conhecidos do rapaz identificado como Josivan Muniz Barbosa, de 32 anos, assassinado a tiros no último dia 14 de maio deste ano em Várzea Grande, no interior do estado mato-grossense.

Nascido em Campo Grande, a vítima nasceu no dia 21 de janeiro e diante das informações colhidas pelo IML, a mãe do rapaz possui o nome de Inês Muniz Barboza.

Segundo informações divulgadas pela SESP (Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso), o corpo de Josivan deu entrada no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande com uma perfuração por arma de fogo.

Ainda segundo o órgão, o comparecimento dos familiares consanguíneos é necessário para dar seguimento aos trâmites burocráticos para a liberação do corpo da unidade.

A Diretoria Metropolitana de Medicina Legal está localizada na Rua A-1, nº 353, no bairro Dom Bosco, em Cuiabá – MT. Os contatos para informações são: (65) 3613-1201, (65) 3613-1200 e (65) 99983-9294.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também