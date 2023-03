Impedida de sair para beber, adolescente mata a mÃ£e dentro de casa

Sarah Chaves, com informações do G1

Após tentar impedir a filha de 15 anos de sair para beber, uma mulher de 29 anos, identificada como Beatriz da Silva Reis, foi brutalmente assassinada em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso nesse domingo (26).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por motivo fútil. A menina queria sair para um bar, mas Beatriz não deixou. Em seguida, a adolescente pegou uma faca e desferiu golpes contra a mãe

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima deitada no chão da sala da casa onde morava com a filha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local.

A adolescente permaneceu na casa até a chegada dos militares. Ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Getúlio Daniel, a família já apresentava um histórico de violência.

A suspeita deverá ser encaminhada ao Ministério Público e ficará à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também