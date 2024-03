'InacreditÃ¡vel', dizem familiares apÃ³s morte de manicure no Estrela do Sul

Familiares e amigos de Luana Azevedo Silva, de 39 anos, ficaram incrédulos com a notícia de sua morte na noite deste domingo (3), no Estrela do Sul, em Campo Grande. As redes sociais ficaram inundadas de mensagens de despedidas para a manicure, que acabou morrendo durante a execução do jovem Wanderson Mateus Vieira de Araújo, de 20 anos.

Ela foi atingida por um dos disparos quando saía para chamar seu filho que estava na praça esportiva no bairro. A Polícia Civil, inclusive, investiga se o tiro disparado contra ela pelos atiradores foi proposital, já que essa é a informação que consta no boletim de ocorrência.

Inicialmente, a primeira versão era de que Luana foi atingida por uma bala perdida, mas para a Polícia Científica, pela posição dos corpos, o tiro não teria sido acidental e sim proposital.

Nas redes sociais, a prima de Luana foi uma das familiares a reportar a situação e lamentar a morte trágica. "Inacreditável receber essa notícia", escreveu Adriana Azevedo.

Fabiana Aparecida descreveu a amiga como uma "companheira e vizinha maravilhosa", apontando que o céu recebeu mais uma estrelinha. "Descanse em paz, minha amiga. Não dá para acreditar que você se foi, agora resta só saudade eterna. Você era uma pessoa muito alegre".

Uma pessoa próxima da mulher também se manifestou nas redes sociais. "Irmã, é como nos tratávamos é assim que sempre vou ter você no meu coração. Nunca vou esquecer dos nossos momentos de bebemorar em tudo, parceria era com você. Descanse em Paz, irmã do meu coração".

Outra amiga tambem utilizou o perfil de Luana para se despedir dela. "Sem palavras, estamos todos consternados com sua partida tão repentina, que Deus conforte o coração dos seus filhos, parentes e amigos, descanse em paz amiga".

