Incêndio atinge loja de motociclistas e por pouco não há perda total em Corumbá

Por muito pouco uma loja de motocicletas não foi destruída por um incêndio, na noite desta segunda-feira, dia 10, na rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Houve danos estruturais e em alguns móveis, mas nenhuma motocicleta foi atingida pelas chamas, evitando um prejuízo ainda maior.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o fogo começou durante a noite e foi combatido inicialmente por funcionários da loja, que moram ao lado do imóvel.

Os militares auxiliaram no combate ao rescaldo para eliminar os focos remanescentes e no processo, foram utilizados 200 litros de água. Eles também realizaram resfriamento das paredes de alvenaria nos fundos da loja.

A proprietária acompanhou os trabalhos e indicou que nenhuma moto foi atingida. Porém, os militares identificaram perda total em uma prateleira de aço, contendo peças de reposição e ferramentas.

Além disso, houve danos à estrutura do imóvel, incluindo paredes, telhado de amianto, madeiramento e forro de PVC.

