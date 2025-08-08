Menu
Polícia

Incêndio consome loja de celulares e destrói parte da mercadoria em Dourados

Suspeita é que chamas tenham iniciado em uma caixa de som do estabelecimento

08 agosto 2025 - 15h10Gabrielly Gonzalez
Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter chamas.

Um incêndio destruiu parte de uma loja de celulares localizada na avenida Joaquim Teixeira Alves, em Dourados, na madrugada desta sexta-feira (8). De acordo com o Dourados News, o comerciante, de 43 anos, foi surpreendido com o alerta da empresa de monitoramento informando sobre o disparo do alarme.

Segundo relatado, ao verificar as câmeras de segurança, o empresário se deparou com o imóvel em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe conseguiu conter o fogo, mas boa parte da mercadoria foi consumida pelas chamas, resultando em prejuízo significativo.

Segundo o comerciante, a principal suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma caixa de som que estava sendo carregada no interior da loja. O modelo e a marca do equipamento não foram divulgados. A perícia deve apontar as causas do fogo nos próximos dias.

Segundo caso em menos de uma semana 

O caso chama a atenção por ocorrer menos de uma semana após outro episódio semelhante registrado no município. No último sábado (2), uma residência na Rua José Carlos Costa Ferreira, bairro Vila Rosa, também foi atingida por um incêndio enquanto uma caixa de som Bluetooth era carregada na sala.

O equipamento, da marca Waaw by Alok Hyperboom 1000, havia sido adquirido recentemente em uma loja de departamentos.

Embora o fogo tenha sido controlado, o imóvel sofreu danos estruturais. A suspeita preliminar também recai sobre um possível curto-circuito no dispositivo.

 

