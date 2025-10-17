Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá

Um incêndio destruiu completamente um veículo tipo Kombi na madrugada desta sexta-feira (17), na Avenida Senador Paulino, esquina com a Alameda São José, no bairro Maria Leite, em Corumbá. O veículo era utilizado para entregas de pães em mercearias.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 3° Grupamento de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram o isolamento da área e interromperam temporariamente o tráfego de veículos pesados para garantir a segurança da operação.

Cerca de 700 litros de água foram utilizados para o combate e a extinção total do fogo.

O motorista contou que durante o trajeto ele percebeu um forte cheiro de queimado vindo do motor. Ao parar para verificar, as chamas já haviam tomado a parte frontal do veículo e se alastrado rapidamente por toda a estrutura.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também