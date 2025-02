Incêndio destrói residência de casal de idosos em Aquidauana

A casa de um casal de idosos ficou completamente destruída após um incêndio na noite de ontem (8), na Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana.



Ao Jornal A Princesinha News, Solange, de 52 anos, e seu companheiro, Paulo, de 74, relataram ter perdido tudo no incêndio.



Segundo relatos da proprietária, ela

havia acabado de chegar do mercado quando o incêndio começou e rapidamente acordou o marido para saírem da casa.



"Só deu tempo de tirar o velhinho da cama e correr para fora", relatou Solange



A possibilidade é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito devido à oscilação constante da energia elétrica na região. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater as chamas. Ainda não há informações sobre as causas exatas do incêndio, mas possivelmente uma perícia será realizada para esclarecer o ocorrido.



O casal foi abrigado temporariamente na casa da irmã de Solange, que mora a algumas quadras do local da tragédia.



O casal pede ajuda da população e atenção da assistência social de Aquidauana. Quem puder contribuir pode procurá-los na Rua Inácio Gomes, Número 1470.

