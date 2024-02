JD1TV: Furto de fio causou incêndio em subestação da Energisa

Saiba Mais Cidade JD1TV: Incêndio atinge subestação de energia em Campo Grande

O incêndio que assustou moradores e deixou vários bairros sem energia na madrugada desta segunda-feira (5), foi causado por usuário de entorpecentes, morador de rua, na subestação da Energisa, no Jardim Paulista, próximo ao Terminal Morenão em Campo Grande.

Conforme informações levantadas pelo JD1 Notícias, o usuário teria tentado furtar fios da subestação, o que acabou ocasionando as chamas no local que possui maquinários elétricos de alta tensão.

Ainda não há um número certo de regiões prejudicadas pela falta de luz. A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a Energisa e aguarda o retorno da nota, que deve conter mais detalhes sobre o caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio durante as primeiras horas da madrugada e um corpo, possivelmente do causador do incêndio, foi encontrado no local.



Na manhã desta segunda-feira (5), equipes da Energisa trabalhando tanto dentro, como fora da subestação.

