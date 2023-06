Incêndio na área de frios causa 'corre-corre' no Atacadão

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros até o Atacadão da Coronel Antônio, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Morada Verde, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (17). As chamas atingiram a região dos freezers da loja.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, o fogo pode ter começado após um curto circuito na parte elétrica da área. Os funcionários tentaram conter as chamas usando extintores, mas acabaram não tendo sucesso.

O Corpo de Bombeiros de imediato foi acionado e enquanto as equipes não chegavam, as chamas começaram a se alastrar pela loja, ‘cobrindo-a’ de fumaça. Os militares conseguiram controlar a situação, combatendo o incêndio.

Por conta disso, diversos freezers acabaram ficando danificados. Apesar do susto e do corre-corre dentro do atacadista, ninguém ficou ferido.

Loja inteira vira cinzas – Em setembro de 2020, uma loja da rede atacadista, na Avenida Duque de Caxias, foi consumida pelas chamas que começaram por volta das 17h do domingo, dia 13.

A fumaça e as labaredas foram avistados a quilômetros de distância, assustando moradores da região que acompanharam aflitos pelos noticiários o combate às chamas.

Estimasse que mais de 365 mil litros de água foram gastos para poder conter o fogo de um dos maiores incêndios da cidade de Campo Grande.

