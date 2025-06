Inscrições para 6ª edição da Corrida do Choque estão abertas em Campo Grande

A 6ª edição da Corrida do Choque, um dos eventos mais aguardados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, será realizado no dia 20 de setembro. A corrida faz parte das comemorações do aniversário do Batalhão, celebrado tradicionalmente em setembro, que tem como objetivo aproximar a população das autoridades.

Em 2025, a corrida também integra o Circuito de Corridas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em alusão aos 190 anos da corporação. O circuito contempla etapas em várias cidades do Estado, incluindo os batalhões de Jardim, Bonito, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, Fátima do Sul além de quatro eventos em Campo Grande.

Além da competição esportiva, o evento contará novamente com a já tradicional Arena Choque: um espaço interativo para oferecer à população uma imersão no universo dos choqueanos.

Na Arena, os visitantes poderão conhecer de perto os equipamentos utilizados em operações, participar de exposições temáticas, assistir a demonstrações, apresentações, interagir com os cães do Canil do Batalhão, e ainda tirar fotos com uniformes e escudos. Também estão previstas apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.

As inscrições para a corrida estão abertas e podem ser feitas pelo link, clicando aqui.

Mais informações serão divulgadas pelas redes sociais oficiais do Batalhão de Choque: @pmms.choque

