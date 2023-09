Independência: PRF registra 27 acidentes e 6 mortes nas rodovias federais de MS

Brenda Leitte, com Assessoria

Ao todo, 6 mortes e 27 acidentes de trânsito foram registrados de 6 a 10 de setembro de 2023, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, conforme revelou o balanço da 'Operação Independência 2023', divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), nesta segunda-feira (11).

De acordo com o levantamento, a PRF apreendeu 1.880 Kg maconha, 5 Kg de cocaína, além de 9.380 maços de cigarros contrabandeados. Três veículos com registros de roubo/furto foram recuperados e 31 pessoas detidas durante o período da operação.

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 135 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. 22 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e 355 ultrapassagens indevidas foram notificadas. Ao todo, 1.918 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 2.463 testes, 38 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, todos foram autuados, nenhum foi preso.

O foco da fiscalização foi o combate à alcoolemia ao volante; velocidade e ultrapassagem; falta de uso do capacete; o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso; a utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

De acordo com a PRF, os policiais ficaram distribuídos em 9 delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF. Para auxiliar a fiscalização, serão usadas câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR MSVia.

