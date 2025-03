Índices de furtos e roubos tiveram queda de quase 30% em Campo Grande

Os índices de roubos e furtos tiveram uma queda de quase 30% nos dois primeiros meses de 2025, quando comparados ao mesmo período de 2024, em Campo Grande. Os dados são do levantamento realizado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Entre janeiro e fevereiro de 2025, foram registrados 299 casos de roubo na cidade, contra 425 ocorrências no mesmo período de 2024, representando uma redução de 29,6%. Em relação à tipificação dos roubos, destacam-se: roubos de veículos (-50%), roubos em vias urbanas (-36,8%) e de roubo ao comércio e a residências (-11,8%). Não houve registros de roubo seguido de morte no período analisado.

Além disso, os furtos também apresentaram uma redução de 15,4%, com 2.332 ocorrências registradas entre janeiro e fevereiro de 2025, contra 2.757 no mesmo período do ano anterior. Dentro desse total, furtos de veículos teve queda de 28,3% e de furtos em residências, 18%.

Os dados seguem o aumento do policiamento repressivo realizado pela Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), e a Polícia Militar.

Apenas em 2024, o governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 9,3 milhões em viaturas novas para o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), além de inserir novos soldados nas ruas da Capital.

Para mais informações, análises detalhadas ou consulta a outros indicadores, acesse o link: https://estatistica.sigo.ms.gov.br/.

