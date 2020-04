Indígena desaparecido é encontrado morto com faca cravada no pescoço em córrego

Nelson Velasques da Silva, de 36 anos, morador na Aldeia Bororó, foi encontrado morto com uma faca cravada no pescoço às margens do córrego Paragem, em Dourados, tarde dessa quinta-feira (23).

Segundo informações do boletim ocorrência, o corpo foi encontrado por transeuntes que pescavam na vazante de água localizada entre a Unigran e o residencial Ecoville. Nelson estava desaparecido há alguns dias.

Ainda de acordo com o registro policial, ele estava com lesões na cabeça, além da faca que ainda estava cravada no pescoço dele. No local foram encontrados vários frascos de pinga.

Segundo informações do perito do caso, Nelson estaria morto há pelo menos dois dias.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

