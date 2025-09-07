Menu
Polícia

Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados

Testemunhas relataram que o ataque aconteceu de surpresa, enquanto ocorrência aponta discussão antes do crime

07 setembro 2025 - 16h49Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

O indígena Idalino Rossati Medina, de 40 anos, morreu após ser atacado a facadas na saída de um bar localizado no prolongamento da Avenida Presidente Vargas, próximo à Reserva Indígena de Dourados. O crime ocorreu na noite de sábado (6) e a morte foi confirmada na madrugada deste domingo (7).


Segundo o boletim de ocorrência, Idalino teria discutido com uma mulher pouco depois de chegar ao local. Em seguida, um homem interveio na situação, iniciou uma briga e desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo rosto, abdômen e cabeça.


Idalino foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu. 


Apesar da versão registrada pela polícia, lideranças indígenas contestam que tenha havido briga. O capitão Ramão Martins relatou ao Dourados News que o homem apenas entrou no bar para comprar bebida e, ao sair, foi segurado por uma mulher e atacado em seguida pelo autor.


O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sob investigação.

