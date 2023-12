Indígena estupra criança de 8 anos em aldeia e vai parar na cadeia em MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Coronel Sapucaia, efetuou ontem (19), a prisão em flagrante de um homem de 24 anos depois de ele ter estuprado uma criança de apenas 8 anos. Ele seria esposo da tia da vítima e o crime aconteceu em uma aldeia indígena, em Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai.

Os policiais civis realizaram diligências para encontrar o suspeito e conseguiram localizar o indivíduo, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

O autor, além de enfrentar as consequências legais, deverá responder por estupro de vulnerável, conforme determina a legislação vigente.

