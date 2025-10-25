Indígenas ateiam fogo em fazenda e expulsam trabalhadores em Caarapó

Indígenas entraram em conflito com trabalhadores de uma propriedade rural entre Caarapó e Fátima do Sul, na madrugada deste sábado, dia 25 de outubro. Os funcionários acabaram ameaçados e expulsos do local, após os invasores atearem fogo na sede da fazenda.

Toda a ação foi coordenada por cerca de 50 indígenas, ocasionando a queima de diversos bens, como sede, galpões, tratores e até implementos agrícolas, que foram destruídos.

Segundo o site MS em Foco, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para combater as chamas, já que havia o risco do fogo se propagar para uma área de reserva permanente.

A Polícia Militar também está mobilizada para a área de conflito. Estão atuando o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), com auxílio de um helicóptero, que realiza o patrulhamento ostensivo nas proximidades.

A fazenda já foi alvo de invasão e outro conflito, quando equipes da Polícia Militar foi atacada por pessoas armadas e as viaturas foram danificadas.

