Dupla em caminhonete joga 'coquetel molotov' e atira contra casa no Estrela Dalva

Pelo menos dois indivíduos em uma caminhonete tentaram incendiar uma residência com o uso de 'coquetel molotov', garrafas de cerveja com panos e líquido inflamável, e ainda dispararam contra o portão do imóvel na madrugada desta quinta-feira, dia 15, no Conjunto Habitacional Estrela D Alva, em Campo Grande.

Quem acionou a Polícia Militar foi uma vizinha, por volta das 2h20 da madrugada, ao ser acordada por fortes estrondos. Ao sair para verificar, visualizou o portão da residência ao lado em chamas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ela usou uma mangueira para controlar as chamas, mas percebeu que uma caminhonete branca passou diversas vezes em frente ao local em atitude suspeita.

Enquanto os militares realizavam rondas pelo bairro para tentar localizar os possíveis suspeitos, a central de ocorrências informou a equipe que no mesmo local, foram disparados tiros contra o imóvel.

Ainda conforme o registro policial, a perícia foi acionada para trabalhar no local e foi constatado ao menos três perfurações no portão da casa.

O caso será investigado e foi registrado como disparo de arma de fogo e incêndio na forma tentada.

