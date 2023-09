'Influencer da quebrada': Homem faz 'live' com arma e drogas e é preso em Sidrolândia

Um rapaz, de 20 anos, foi preso após fazer uma ‘live’ – transmissão ao vivo – nas redes sociais fazendo apologia ao crime, consumindo drogas e mostrando armas de fogo durante a noite de quarta-feira (27), na Rua Dr Nélio Saraiva Paim, localizada no Bairro Cascatinha, em Sidrolândia.

Conforme as informações iniciais, após as equipes policiais tomarem conhecimento da transmissão, foram até a quitinete onde o autor mora, localizado nos fundos de um terreno. Ao ser detido, ele contou que ingeriu bebidas alcoólicas durante o dia em um clube, por isso acabou ‘perdendo a vergonha’ e fazendo a live. No entanto, negou ser proprietário das armas mostradas.

Os militares fizeram uma revista no imóvel, encontrando 300 gramas de maconha, duas munições de calibre .32 das marcas Águila e PMC, um tipo de granada defensiva de fragmentação de uso militar. Devido as circunstâncias, a área precisou ser isolada e o Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), precisaram ser acionados para remover o objeto, fazendo a detonação controlada em uma área segura.

O homem acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde o caso foi registrado como apologia de crime ,posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e trafico de drogas.

