Influencer maromba da Capital é alvo de operação contra comércio ilegal de anabolizantes

Um influencer digital de Campo Grande, conhecido nas redes sociais como “Pobre Loco”, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, realizada nesta terça-feira (5). A ação tem como foco uma organização criminosa suspeita de produzir e vender ilegalmente anabolizantes e remédios emagrecedores sem autorização da Anvisa.

O influencer foi conduzido até a sede da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), que deu apoio à operação em Mato Grosso do Sul. Ele foi ouvido e liberado pela autoridade policial responsável.

O advogado do influenciador, Maikol Mansour, comentou o caso em vídeo publicado nas redes sociais. “Estava no meu escritório quando o Pobre Louco me ligou, diz que está na Garras, foi feita busca e apreensão na sua casa, não tem muitas informações... a única certeza é que ele vai sair daqui, viemos aqui resgatar ele, e vamos levar ele para casa”, declarou.

Operação - De acordo com a Agência SP, as investigações começaram há cerca de um ano com atuação da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), da Polícia Civil paulista. A quadrilha utilizava uma empresa clandestina para fabricar e vender medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Esses produtos eram vendidos diretamente a pessoas físicas, sem exigência de receita médica. O delegado Ronald Quene, coordenador da operação, informou que a organização movimentou aproximadamente R$ 25 milhões nos últimos cinco anos.

“As equipes se deslocaram às 6h, depois de uma reunião de alinhamento, para dar início aos mandados de busca e de prisões temporárias”, explicou o delegado.

Ao todo, foram expedidos 85 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária. Somente em São Paulo, as ações ocorreram em cidades como a capital, Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, entre outras.

Também foram cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A operação mobilizou 255 equipes compostas por três policiais cada.

