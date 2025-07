Ingratidão? Homem tenta matar patrão a facadas após ser chamado para jantar em MS

Um jantar, para ajudar uma família, não terminou bem durante a madrugada desta segunda-feira (28), em uma propriedade rural de Chapadão do Sul. Isso porque o funcionário, de 24 anos, esfaqueou o patrão, de 41 anos, durante uma briga com a esposa.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que estavam em casa com os filhos quando o suspeito ligou, pedindo ajuda financeira pois não tinha nada pra comer em casa. Diante da situação, para ajudar o funcionário, o homem o convidou para jantar em sua casa.

Já depois de comer e ingerir bebidas alcoólicas, o suspeito ficou exaltado e começou a discutir com a companheira, chegando a empurrar enquanto ela estava com o filho pequeno no colo. Vendo que ele iria agredir a esposa, a testemunha entrou na frente e foi ferida no braço.

Após a mulher ser golpeada, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito, sendo esfaqueado várias vezes no abdômen. Ele foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da região.

Enquanto isso, a Polícia Miliar fez rondas pela região até que encontraram o suspeito em cima de uma árvore, tentando escapar das autoridades. Porém, acabou sendo preso mesmo assim. O canivete usado no crime foi encontrado no bolso do homem, ainda com marcas de sangue.

Bastante alterado, ele foi algemado e encaminhado para a delegacia. Na viatura, chegou a dizer que após ser liberado iria matar todos os envolvidos na confusão.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

