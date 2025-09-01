Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Inquérito contra a DEAM pode levar DHPP a assumir casos de feminicídio, aponta MP

Promotor Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos cita crescimento dos indicadores de assassinatos de mulheres como motivo para reavaliação de atribuições

01 setembro 2025 - 11h53Vinícius Santos
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Tramita no Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP), uma das pastas do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), uma investigação em desfavor da Primeira Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande, conhecida como Casa da Mulher Brasileira (CMB).

Na portaria de instauração da investigação, o promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, coordenador do GACEP, cita que as investigações devem incluir um processo de reavaliação das atribuições da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), especialmente no que se refere à investigação de crimes de feminicídio.

O promotor afirma que, diante da crescente evolução dos indicadores de feminicídio na Capital do Estado, é urgente a revisão dos procedimentos operacionais padrão, bem como "um processo de reavaliação entre as atribuições da I DEAM e da DHPP para a investigação de tais crimes".

Embora o inquérito civil tenha sido formalmente instaurado em desfavor da I DEAM e da Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (DGPC), a consideração expressa sobre a DHPP indica que o escopo da análise e das possíveis recomendações incluirá a relação e a divisão de responsabilidades entre essas duas delegacias na investigação de feminicídios, com o objetivo de garantir ações urgentes e uma persecução penal eficaz desses crimes.

Além disso, a investigação também deve apurar "a necessidade de se aferir a efetividade do atual modelo de prestação dos serviços auxiliares, tais como acolhimento provisório, retirada de pertences, cumprimento de medidas protetivas e acionamento em razão de descumprimento de medidas protetivas, dando a eles efetividade no que concerne ao dever de devida diligência reforçado, próprio ao atendimento de grupos vulneráveis quando violados em seus direitos humanos".

O inquérito considera ainda a importância de verificar se os agentes de segurança que atuam na 1ª DEAM seguem as diretrizes do 'Roteiro de Atuação destinado aos Investigadores de Polícia e Escrivães de Polícia', elaborado pelo Ministério Público Estadual e encaminhado à Administração Superior da Polícia Civil, com linhas de atuação voltadas aos procedimentos afetos à violência doméstica, visando otimizar o fluxo dos procedimentos adotados na unidade.

O caso segue em tramitação no GACEP. O inquérito civil possui prazo inicial de conclusão de 1 ano, podendo ser prorrogado, e tem caráter estruturante, permitindo a adoção de soluções durante sua tramitação, seja por recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) ou ações civis públicas.

Segundo o GACEP, o inquérito "tem, porém, caráter estruturante, de forma que as frentes de ação abrangidas por ele podem, e deverão, ser objeto de solução no curso de seu desenvolvimento, seja com Recomendações, seja por Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), seja através do ajuizamento de Ações Civis Públicas".

Violência contra mulheres em MS (2025):

De acordo com o Monitor da Violência Contra as Mulheres, uma ferramenta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), até 28 de agosto foram registrados 25 casos de feminicídio no estado. Nesse período, mais de 1.200 mulheres foram vítimas de estupro em todo o Mato Grosso do Sul.

Ainda em 2025, o estado contabiliza 19 mulheres vítimas de homicídio, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS (SEJUSP-MS). Além disso, o monitoramento registra mais de 13.680 ocorrências de violência doméstica contra mulheres no mesmo ano, sendo a maior ocorrência registrada em residências e locais similares.

No que diz respeito às medidas protetivas de urgência (MPU), 997 foram concedidas em 2025, enquanto 71 foram prorrogadas. Em paralelo, foram registradas 623 ocorrências de descumprimento dessas medidas por parte de agressores no período considerado. (*)

Toda morte de mulher é considerada feminicídio?

É importante esclarecer que nem todo homicídio contra mulher é classificado como feminicídio. O homicídio comum está previsto no artigo 121 do Código Penal e ocorre quando alguém mata outra pessoa, dolosamente, ou seja, com intenção de causar a morte.

O feminicídio, por sua vez, foi tipificado de forma autônoma pela Lei nº 14.994/24, que incluiu o artigo 121-A no Código Penal. Esse tipo penal descreve o homicídio homicídio "contra a mulher por razões da condição do sexo feminino" e prevê penas mais severas de 20 a 40 anos de reclusão em comparação com o homicídio simples, cuja pena varia de 12 a 30 anos.

A principal restrição desta alteração legislativa é facilitar a caracterização do feminicídio e conferir maior rigor à repressão da violência de gênero, reforçando a proteção às mulheres.

* Dados disponíveis no Monitor da Violência Contra as Mulheres, plataforma do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), com informações provenientes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP-MS) e (PJMS), atualizados até 28 de agosto de 2025, 23h59.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima ainda não foi identificada
Polícia
Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande
Neguinho está se recuperando em uma clínica
Polícia
'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande
O homem destruiu o Uno com pedradas
Polícia
JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima
O crime aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Vítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimento
Polícia
Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras