Inquilino 'mete o facão' em mulher após ser convidado a sair do imóvel que aluga

Uma mulher, de 48 anos, foi atingida com um golpe de facão ao brigar com o inquilino durante a manhã desta quarta-feira (26), na Rua do Rosário, região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no local, um supermercado da região, foram informados por populares que a vítima havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Levada para a Santa Casa, a mulher contou aos militares que há alguns dias vem notando que seu inquilino estava aparecendo na residência com alguns materiais de ‘procedência duvidosa’. Ao questionar o homem, identificado como Elias – vulgo ‘Neguinho’ – foi surpreendida por um golpe de facão, pois ela teria pedido para que o mesmo saísse do imóvel.

O golpe atingiu o lado esquerdo das costas da vítima. O autor do golpe fugiu logo em seguida, mas foi descrito como sendo um homem magro, negro e com cavanhaque.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

