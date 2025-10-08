Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Insatisfeito com atendimento, paciente ataca pedras contra CRS Nova Bahia

Antes, ele já teria gritado e proferido ameaças para alguns profissionais da unidade de saúde

08 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Vítima chegou a ser levada para o CRS Nova BahiaVítima chegou a ser levada para o CRS Nova Bahia   (Divulgação)

Jovem, de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia na noite desta terça-feira (7), após arremessar pedras contra janelas e paredes do CRS (Centro Regional em Saúde) Nova Bahia, por demonstrar insatisfação com o atendimento prestado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o paciente chegou a ser atendido pela equipe médica, mas demonstrou insatisfação, passando a gritar e proferir ameaças contra os profissionais presentes na unidade de saúde.

Durante o ato, ele desferiu socos nas mesas e na pia do consultório. Ao sair da unidade de saúde, arremessou pedras contra as janelas e paredes do consultório.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontrou o paciente na Avenida Cônsul Assaf Trad e abordou o jovem.

O caso foi registrado como desacato na delegacia de plantão.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
Ferido com 8 tiros no Lageado, jovem já teria discutido com desconhecido em tabacaria
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio
caso gerou revolta entre protetores de animais e moradores da cidade, que pedem justiça
Polícia
Cachorro é submetido à eutanásia após ser vítima de zoofilia em Nova Andradina
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel