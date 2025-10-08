Insatisfeito com atendimento, paciente ataca pedras contra CRS Nova Bahia

Jovem, de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia na noite desta terça-feira (7), após arremessar pedras contra janelas e paredes do CRS (Centro Regional em Saúde) Nova Bahia, por demonstrar insatisfação com o atendimento prestado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o paciente chegou a ser atendido pela equipe médica, mas demonstrou insatisfação, passando a gritar e proferir ameaças contra os profissionais presentes na unidade de saúde.

Durante o ato, ele desferiu socos nas mesas e na pia do consultório. Ao sair da unidade de saúde, arremessou pedras contra as janelas e paredes do consultório.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontrou o paciente na Avenida Cônsul Assaf Trad e abordou o jovem.

O caso foi registrado como desacato na delegacia de plantão.

