Instabilidade derruba números da PM e Bombeiros; saiba onde ligar

Uma instabilidade está impedindo que moradores de todo o Mato Grosso do Sul consigam entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, através do 183, e com a Polícia Militar, no 190, nesta terça-feira (18).

A Polícia Militar disponibilizou o número (67) 99691-0190 para atendimento à população. O número, no entanto, ficará disponível temporariamente, sendo desativado assim que os serviços da PM serem estabilizados.

Já para contato com o Corpo de Bombeiros, a população pode entrar em contato através dos números (67) 99987-9034 ou (67) 99948-7570. Assim como o número disponibilizado pela PM, os telefones ficarão indisponíveis após a falha que causou a indisponibilidade ser resolvida.

