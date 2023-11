Instituto para Cegos leva golpe e perde mais de R$ 56 mil na Capital

Durante a tarde de terça-feira (7), o presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas procurou a delegacia para informar que a empresa, localizada em Campo Grande, havia sido vítima de um golpe.

Segundo o boletim de ocorrência, na tarde de segunda-feira (6) o instituto recebeu uma ligação, que teria sido atendida por uma funcionária. No telefone, o autor se apresentou como representante do banco da Caixa Econômica Federal, dizendo que os gerentes das contas teriam solicitado uma atualização do aplicativo. Caso o serviço não fosse feito, o meio eletrônico seria bloqueado.

Diante da situação e depois acessar o endereço informado pelo representante do banco, a funcionária seguiu o passo-a-passo sugerido pelo golpista.

Posteriormente, foi percebido que ambas as contas do instituto haviam sido invadidas. Por meio de pix, seis transferências foram feitas das contas, totalizando R$ 56,4 mil.

No registro policial foi anexado ainda os extratos bancários das transferências realizadas. O caso acabou sendo registrado como estelionato, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

O JD1 tentou entrar em contato com o presidente do instituto, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto.

