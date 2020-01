Instrutor tem carro roubado enquanto dava aula em autoescola

O instrutor Fábio Antonio de Oliveira, de 43 anos teve o carro dele, um Corsa de cor branca, furtado enquanto dava aula na auto-escola Megaton, em frente a sede da igreja Universal do Reino de Deus na avenida Mato Grosso, em Campo Grande, na tarde dessa quinta-feira (30).

Segundo informações do boletim de ocorrência e do próprio Fábio ao JD1 Notícias, ele entrou na auto-escola para dar aula por volta das 17h30 e deixou o carro, palcas JYO 2600, estacionado na avenida. Às 18h20 quando foi até o carro para ir embora, o veículo não estava mais no local.

Fábio conta que imediatamente ligou para o proprietário da Megaton e amigo Heverton de Souza Carvalho, de 41 anos, para pedir ajuda. “Nós fomos até a delegacia registrar a ocorrência, e antes de irmos nós olhamos as câmeras e vimos o exato momento do furto”, comenta Fábio.

Nas imagens ainda não disponibilizadas, uma dupla estaciona um carro branco atrás do Corsa do Fábio. Um dos bandidos desce e se aproxima do Coesa. Ele acende um cigarro, disfarça um pouco e com uma chave micha entra no carro e foge.

Dentro do carro tinha cartões de crédito, cartões de débito e a carteira de identificação da igreja, uma bíblia.

Segundo Heverton, a situação é corriqueira na avenida. “São comuns estes furtos, já roubaram a motocicleta da minha esposa, mas recuperamos. É lamentável, mas somos do bem e acreditamos que nada resista ao trabalho”, finaliza.

Quem tiver informações do paradeiro do carro pode informar à polícia no 190.

