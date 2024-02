Integrante de organização do narcotráfico é preso tentando entrar no Brasil

Membro de uma organização criminosa do narcotráfico, liderada por Sebastian Enrique Marset Cabrera e Miguel Ángel Isfrán Galeano, o 'Tio Rico', foi preso por policiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) tentando entrar no Brasil, pela fronteira de Foz do Iguaçu (PR).



Conforme informações dos agentes, Rodrigo Emilio Montalva Aguero, de 41 anos, foi detido no sábado (3), no Posto de Controle Integrado Ponte da Amizade, lado paraguaio, com documentos falsos.



A operação contou com apoio da Marinha e das Migrações do Paraguai, assim como da Polícia Federal brasileira, que administrou anteriormente alerta de migração na área.

As equipes encontraram 73 milhões de guaranis, um fuzil, três pistolas e dois revólveres, além de um caminhão da marca Ssanyong, modelo Tivoli em uma casa localizada na cidade de Presidente Franco, no Paraguai.

Após ser preso, o criminoso foi encaminhado à Base de Operações da Secretaria Nacional Antidrogas em Assunção - capital do Paraguai -, onde fica à disposição do Ministério Público.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também