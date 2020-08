"Espanha" do PCC dá trabalho para Batalhão do Choque no Nova Campo Grande

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso na última terça-feira (25) com um veículo furtado. O Homem foi identificado como Cleber Terruta Ishy, conhecido como “Espanha”.

Segundo o boletim de ocorrências, o flagrante aconteceu quando Espanha estava dirigindo o carro. Os policiais militares deram ordem de parada a ele, mas o suspeito desobedeceu.

Ao fazer a checagem pelo nome suspeito, descobriram que ele pertencia a facção criminosa e tinha várias passagens por tráfico de drogas, furtos e embriaguez ao volante.

Também foi descoberto que o carro em que estava tinha as placas adulteradas de outro veículo e que havia sido furtado. Ele disse aos policiais que sabia que o veículo era oriundo de crime e iria usá-lo por um tempo e depois se desfazer dele. Foi dada voz de prisão a Cleber que resistiu tentado agredir os militares.

Na delegacia, ele entrou em luta com um sargento e tentou retirar a arma do policial. Ele ainda fez ameaças aos policiais dizendo ser do PCC.

