Internado em estado gravíssimo, preso sob custódia morre no Hospital Regional

Willian dos Santos Costa, de 28 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira (26), após ser internado em estado gravíssimo no Hospital Regional, em Campo Grande. As causas da morte não foram detalhadas, tampouco por qual crime o homem estava detido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia a escolta do preso no hospital desde a madrugada de quinta-feira, quando ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A informação que consta no registro policial é que Willian estava evadido do sistema prisional, mas não foi informado o porquê do preso ter sido encaminhado para o hospital em estado gravíssimo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, foi informado para a equipe de militares que fazia a escola que não seria possível confeccionar o atestado de óbito, por não ter constatado a causa da morte, mas que seria feito o encaminhamento para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para determinar as causas da morte.

Vale ressaltar que Willian já tinha algumas passagens criminais. Segundo apurado pelo JD1 Notícias, ele já foi preso por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

