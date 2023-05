Internado há uma semana, idoso morre após cair de telhado em Campo Grande

Floriano de Oliveira Prado, de 71 anos, morreu na madrugada deste sábado (13), após ficar cerca de uma semana internado na Santa Casa de Campo Grande por conta de uma queda de telhado de sua residência, na Vila Nasser.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima, de 69 anos, relatou que seu marido subiu na escada para fazer um reparo no telhado da garagem, quando sofreu a queda de uma altura de cerca de 3 metros, na tarde de sexta-feira, dia 5 de maio.

A mulher de Floriano disse ainda que a queda foi 'violenta'. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu no local, prestou o atendimento e encaminhou a vítima para a unidade hospitalar.

Porém, na madrugada de hoje, por volta das 3h15, ele não resistiu e faleceu. O diagnóstico e as causas da morte não foram reveladas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

