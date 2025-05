Interno esfaqueia colega de cela durante banho de sol em presídio de Campo Grande

Interno, de 27 anos, foi esfaqueado na região do pescoço, na altura do rim e nas costas por outro detento, de 48 anos, que estava com uma faca artesanal, durante o banho de sol nesta terça-feira (27), no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão foi controlada pela equipe de agentes penitenciários, que conseguiram separar os dois indivíduos.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico no setor de enfermagem do presídio e foi necessário realizar escolta para melhor avaliação do quadro de saúde em outra unidade.

O policial penal que atuou na intervenção da confusão compareceu à delegacia para relatar o caso.

O registro foi feito como lesão corporal dolosa.

