Invasor da subestação de energia foi carbonizado por descarga de 13.800 volts

A Polícia Civil busca identificar o homem morto na madrugada desta segunda-feira (5), ao tentar furtar fios na subestação de energia da Energisa, localizada no Jardim paulista.

A concessionária responsável pela distribuição de energia, confirmou a tentativa de furto de fios em nota e ressaltou que mesmo com os avisos no entorno alertando sobre os equipamentos de alta tensão, houve a tentativa de crime que terminou na morte de um homem carbonizado. "A Energisa lamenta o ocorrido e abrirá investigação para apuração dos fatos através dos órgãos competentes".

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para identificação, devido ao estado de carbonização, que danificou as digitais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima/ autor do furto fez um buraco na cerca externa e na concertina da rua Ari Coelho para arrombar o estabelecimento. "Foi constatado que ele estava morto por carbonização no pé dos alimentadores de 13.800 volts".

Incêndio começou por volta das 4h. Moradores acharam que era algum transformador, viram a fumaça e o fogo alto. "Parecia que estava soldando alguma coisa", contou um homem à reportagem do JD1 Notícias.

As chamas que atingiram os alimentadores afetou alguns bairros com instabilidades na energia, que conforme a Energisa, foram restauradas após algumas horas.

A ocorrência foi registrada como, furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, na forma tentada; morte a esclarecer e dano qualificado, se o crime e cometido contra o patrimônio da União, Estado, Municipio, empresa concessionária de servicos públicos.



