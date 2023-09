Investigação aponta que menina de 10 anos pode ter mentindo sobre sequestro

Saiba Mais Polícia Criança de 10 anos se joga de carro após tentativa de sequestro em Três Lagoas

As investigações sobre o caso de possível caso de sequestro contra uma criança de 10 anos, enquanto ela saia da escola, no Bairro São Carlos, na cidade de Três Lagoas, no começo da noite do dia 28 de agosto, apontam que ela pode ter mentido para os familiares e para a polícia.

O caso, que foi registrado Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, passou a ser investigado no mesmo dia. Na ocasião, as equipes ouviram a mãe da menina, enquanto ela era submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) da cidade.

Já no dia seguinte aos relatos, foram feitas diligências para tentar imagens de câmeras de segurança da redondeza, a fim de traçar o caminho percorrido pela criança até o sequestro e depois, mostrando sua fuga. Os policiais esperavam ainda ver a caminhonete preta citada.

Foi identificada, a partir de filmagens, uma caminhonete preta passando pelas redondezas, quando então a investigação foi direcionada a ela, uma vez que condizia com o relato da vítima. O condutor do veículo e um homem, que teria conversado com ele no dia indicado pela criança, prestaram depoimento à polícia.

No entanto, nenhum desses homens foi reconhecido pela vítima e a polícia descarta, nesse momento, a participação deles no crime. Além disso, a partir da análise das filmagens das câmeras de segurança das redondezas, verificou-se a existência de indícios que o crime, na realidade, não ocorreu, uma vez que a criança aparece nas filmagens em horário que, em tese, estaria sequestrada, caminhando tranquilamente e olhando os comércios da região.

As equipes policiais agora aguardam a análise de outras câmeras de segurança e também do resultado do exame de corpo de delito, para dar prosseguimento às investigações.

