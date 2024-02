Investigação busca terceiro envolvido em assassinato de jovem no bairro Moreninha

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio (DEH) de Campo Grande continua aprofundando suas investigações no caso do homicídio de Gabriel Jordão Silva, de 23 anos, ocorrido em 1º de fevereiro de 2023, no bairro Moreninha III.

Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, a DEH solicitou à Justiça a quebra do sigilo telefônico de Wellington da Silva Bernardo, conhecido como 'Tantan', que foi detido em 14 de junho de 2023, no município de Sarandi/PR, portando um celular. Ele é apontado como participante na execução da vítima.

Ryan Victorio Alencar Silva, também conhecido como 'Amarelinho', encontra-se preso também devido ao mesmo crime. Ele está na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II.

A polícia suspeita da participação de um terceiro indivíduo no assassinato, ainda não identificado. Segundo a polícia, o celular de Wellington pode conter informações cruciais para elucidar os crimes, incluindo a identificação do comparsa, executor e eventual mandante.

O Juiz Aluizio Pereira dos Santos autorizou a quebra do sigilo telefônico, possibilitando que a investigação policial pericie o aparelho em busca de detalhes que possam esclarecer o homicídio.

O motivo do assassinato, conforme as informações, seria uma disputa relacionada ao tráfico de drogas na região. Wellington, apontado como líder do tráfico local, teria se colocado como o único fornecedor de entorpecentes na área.

A vítima, Gabriel, teria se recusado a negociar com Wellington, decidindo praticar o comércio por conta própria na região. Em consequência desse conflito, Wellington, juntamente com um terceiro não identificado e Ryan Victorio Alencar Silva, dirigiu-se até Gabriel e efetuou diversos disparos, resultando em sua morte no local.

O caso segue em investigação pela DEH.

