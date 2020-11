Investigação da Polícia Civil revela crime entre irmãos

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na quarta-feira (4), após investigações que duraram cerca de três meses, a Polícia Civil descobriu que dois irmãos atuavam associadamente com outras pessoas adquirindo e encaminhando remessas de maconha, crack e cocaína à cidade de Costa Rica.

O comércio era feito através de adolescentes, que eram responsáveis por guardar e vender a droga, apenas repassando os valores obtidos com a comercialização do entorpecente aos irmãos, maiores de idade.

Durante a apuração dos crimes, um dos irmãos foi preso, mas mesmo assim as investigações apontaram que mesmo custodiado o investigado continuava a participar dos negócios da família, sendo assim expedida nova ordem de prisão.

Foram apreendidos aproximadamente 1,2kg de maconha, 200gr de crack, uma arma de fogo calibre .38, cerca de R$2.500,00, balança de precisão e diversos aparelhos celulares, e a apreensão em flagrante de um adolescente de 16 anos. Na mesma operação uma candidata a vereadora é investigada e foi alvo de busca e apreensão.

A “Operação Nimbus” contou com o trabalho em equipe da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, com apoio logístico e operacional das delegacias de Polícia Civil de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas. Teve como objetivo o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos de praxe, os indivíduos foram encaminhados à carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanecem à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também