Polícia

Investigação desqualifica feminicídio e mulher tirou a própria vida em Selvíria

Depoimento do filho corroborou com a tese após Janete Feles ter um câncer e ter intenções de se matar

13 fevereiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius
Janete Feles tirou a própria vidaJanete Feles tirou a própria vida   (Redes Sociais)

O crime de feminicídio que havia sido registrado em Selvíria, onde a vítima Janete Feles Valões, de 45 anos, foi encontrada morta com uma faca cravada no peito, foi desqualificado pela Polícia Civil após a conclusão das investigações.

Em nota, a instituição identificou que, na verdade, o caso se trata de um suicídio. "A faca não estava totalmente cravada, o que é característico de suicídios, em contraste com homicídios ou feminicídios, onde a lâmina da faca geralmente penetra completamente no corpo da vítima".

O caso aconteceu entre a noite de domingo, dia 8, e a madrugada de segunda-feira, dia 9. Naquela oportunidade, o companheiro de Janete, homem, de 63 anos, havia sido preso em flagrante.

Ainda conforme a Polícia Civil, o depoimento do filho da vítima, que a socorreu, corroborou com a tese de suicídio, afirmando que sua mãe havia confidenciado a ele que estava lutando contra um câncer e tinha intenções de tirar a própria vida.

Além disso, não há registros de violência entre o casal, e o interrogatório do suspeito também segue na mesma linha, reforçando a hipótese do suicídio.

"Diante desses fatos, a Autoridade Policial determinou a exclusão da classificação inicial de feminicídio, alterando o caso para suicídio. Todos os laudos, necroscópicos e de local de crime, foram reunidos e seguem para os registros finais da investigação", disse em nota.

